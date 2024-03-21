Caddede dehşet! Miras için babasını öldürdü!
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, 31 yaşındaki İ.H.Ö., miras meselesi yüzünden tartıştığı babası 64 yaşındaki H.Ö.'yü, caddede bıçaklayarak öldürdü. Cinayetin ardından olay yerinden kaçan katil zanlısının yakalanması için çalışma başlatıldı
Şanlıurfa'da, kan donduran olay Suruç ilçesinde yaşandı. Uzun Çarşı Caddesi'nde H.Ö. (64) ile oğlu İ.H.Ö. (31) arasında, edinilen bilgiye göre miras meselesi nedeniyle tartışma çıktı.
BABASINI CADDEDE BIÇAKLADI
AA'da yer alan habere göre tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İ.H.Ö, babasını bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
KATİL EVLAT ARANIYOR
Ambulansla Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırılan baba H.Ö, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.