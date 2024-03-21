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        Haberler Gündem 3. Sayfa Caddede dehşet! Miras için babasını öldürdü!

        Caddede dehşet! Miras için babasını öldürdü!

        Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, 31 yaşındaki İ.H.Ö., miras meselesi yüzünden tartıştığı babası 64 yaşındaki H.Ö.'yü, caddede bıçaklayarak öldürdü. Cinayetin ardından olay yerinden kaçan katil zanlısının yakalanması için çalışma başlatıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2024 - 07:38 Güncelleme: 21.03.2024 - 07:38
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        Caddede dehşet! Miras için babasını öldürdü!
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        Şanlıurfa'da, kan donduran olay Suruç ilçesinde yaşandı. Uzun Çarşı Caddesi'nde H.Ö. (64) ile oğlu İ.H.Ö. (31) arasında, edinilen bilgiye göre miras meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

        BABASINI CADDEDE BIÇAKLADI

        AA'da yer alan habere göre tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İ.H.Ö, babasını bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        KATİL EVLAT ARANIYOR

        Ambulansla Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırılan baba H.Ö, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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        #Şanlıurfa
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