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        Haberler Gündem 3. Sayfa Antalya'da eşini keserle katleden kocanın eşine işkence ettiği de belirlendi!

        Eşini keserle katletmişti! Bir caninin işkenceleri!

        Antalya'da, 37 yaşındaki eşi Saibe Akdağ'ı keserle öldüren 38 yaşındaki Ercan Akdağ'ın yargılandığı duruşmada tanık olarak dinlenen sağlık görevlisi E.D.D., kelimenin tam anlamıyla Saibe Akdağ'ın yaşadığı işkenceleri ve vahşeti anlattı. E.D.D., "Maktulün kafa arka bölgesinde açık yara vardı. Müdahale etmek için göğsünü açtıklarında eski ve yeni ekimozlar ile sigara yanığına benzer yanıklar vardı. Damar yolu açmak için kollarına baktıklarında ise eski ve yeni yaralanmalar gördük. Genital bölgede de yanık izleri gördüm" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.03.2024 - 09:25 Güncelleme: 21.03.2024 - 09:36
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        Eşini keserle katletmişti! Bir caninin işkenceleri!
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        Antalya'da olay, geçen 29 Nisan'da Aksu ilçesi Macun Mahallesi 2015'inci Sokak'ta meydana geldi. Aksu Gençlik Merkezi'nde çalışan Saibe Akdağ (37) ile eşi Ercan Akdağ (38) arasında tartışma çıktı.

        KESERLE VURDU "EŞİM DÜŞTÜ" DEDİ

        DHA'da yer alan habere göre tartışmanın büyümesi ile Ercan Akdağ, evdeki keserle eşine vurdu. 3 çocuk annesi Saibe Akdağ yere yığılınca Ercan Akdağ, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, yardım istedi. Akdağ, eve gelen sağlıkçılara eşinin düştüğünü ve başının kırıldığını söyledi.

        KATİL KOCA CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

        Hastaneye kaldırılan Saibe Akdağ, geçen 6 Mayıs'ta hayatını kaybetti. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli olarak Ercan Akdağ'ı gözaltına aldı. Ercan Akdağ da sorgusunda eşini keser ve sapıyla dövdüğünü itiraf etti.

        AĞIR MÜEBBET HAPİS CEZASI İSTENDİ

        Ercan Akdağ, işlemleri sonrası tutuklandı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianame, 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Ercan Akdağ'ın 'eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasıyla yargılanması talep edildi.

        ABLASINA ŞİDDET UYGULADIĞINI SÖYLEDİ

        Antalya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Ercan Akdağ ve taraf avukatları katıldı. Saibe Akdağ'ın kardeşi Ali Karakuş, ablasıyla en son 2 yıl önce görüştüğünü belirtti. Sanık Ercan Akdağ ile 2 yıl öncesine kadar çok görüştüklerini, ablasına kalan mal mülk ile ilgili kendisini aradığını aktaran Karakuş, "Hatta şu anda ceza infaz kurumundan ablama kalan mallar için 'Benim de hakkım var' şeklinde dilekçe yazdığını öğrendim" dedi. Saibe Akdağ'ın diğer kardeşi Musa Karakuş ise Ercan Akdağ'ın ablasına fiziksel şiddet uyguladığını gördüğünü söyledi.

        "KAFA ARKA BÖLGESİNDE AÇIK YARA VARDI"

        Duruşmada tanık olarak dinlenen 112 Acil Servis'te görevli sağlık teknisyeni E.D.D., eve gittikleri sırada Saibe Akdağ'ın nabız ve solunumunun olmadığını belirterek, "Sanık, eşinin banyoda halı yıkarken kayıp fayansa düştüğünü ifade etti. Ancak hava yağmurluydu, halı yıkanacak bir ortam yoktu. Maktulün kafa arka bölgesinde açık yara vardı.

        "GÖĞSÜNDE SİGARA YANIKLARI VARDI"

        Fayansla yaralanmış gibi değildi. Müdahale etmek için göğsünü açtıklarında eski ve yeni ekimozlar ile sigara yanığına benzer yanıklar, damar yolu açmak için kollarına baktıklarında ise eski ve yeni yaralanmalar gördük" dedi.

        "BACAKLARDA KESİCİ ALETLE YARALAMA"

        Ayrıca bacakları kontrol ettiklerinde yeni yapılmış kesici alet yaralanmaları gördüklerini aktaran E.D.D., "Genital bölgede de yanık izleri gördüm" diye konuştu. Tanık ifadelerinin ardından söz verilen sanık Akdağ, savunmasını yazılı yapacağını söyledi. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı erteledi.

        Kadın cinayeti bitmiyor! 3 çocuk annesiydi! Keserli vahşet!
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