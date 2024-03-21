Dünya Mutluluk Raporu'nda ABD detayı: Yıllar sonra ilk 20'nin dışında

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“Mutluluk” oldukça kompleks bir kavram. Değişkenleri çok fazla. Ölçütleri çeşitli. Oxford Refah Araştırma Merkezi ve BM Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı ortaklığında hazırlanan Dünya Mutluluk Raporu ise tüm bu değişkenleri bilimsel bir süzgeçten geçirerek ülkelerin “mutluluk” değerlerini yaş gruplarına göre belirleyip bir sıralama çıkarıyor.

Dünya Mutluluk Raporu, her yıl yayımladığı raporunu 2024 yılı için de yayımladı. Rapora göre dünyanın en mutlu ülkesi Finlandiya olurken, onu bir diğer İskandinavya ülkesi Danimarka takip ediyor. İskandinav olmasa da kuzeyli bir ada ülkesi olan İzlanda üçüncü sırayı alırken, dördüncü sırayı Finlandiya’nın komşusu olan İskandinav ülkesi İsveç alıyor. Beşinci sırada ise tüm savaşlara, çatışmalara rağmen İsrail var.

İlk 20’de bulunan tek Amerika kıtası ülkesi ise ABD değil, Kosta Rika. Rapora göre genel puanda 23. sırada bulunan ABD toplumu içindeki mutluluk endeksi derin uçurumlara sahip. ABD’de 60 yaşın üstündeki nüfusun mutluluk oranı dünyada 10. sırada yer alıyor. Amerikan rüyasının tadını doyasıya yaşayan +60 yaş ABD vatandaşları, ‘huzurlu’ hayatlarına devam ediyor. Asıl problem ise 30 yaş altı nüfusta. Rapora göre 30 yaşın altındaki ABD vatandaşları, kendi akranlarının oluşturduğu ülke sıralamasında dünyanın en mutlu 62. ülkesi. Aradaki fark devasa. Yani ABD gençliği, ülkesine inanmıyor. Amerikan rüyası artık eski bir ezgi. Buna ABD’nin yakın müttefiki Kanada’nın da eşlik ettiği söylenebilir. Yaşlı nüfusun mutluluğu, genç nüfusun mutluluğundan 50 basamak daha yukarda.

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ABD ve Kanada’nın dahil olduğu Kuzey Amerika'da yalnızlık hissi, Y kuşağı arasında 1965 öncesi doğumlulara kıyasla neredeyse iki kat daha yüksek.

Birbirine yabancı yaşlı ve genç nüfus

Genç ve yaşlı nüfus arasındaki beklenti farklılıkları sadece ABD’de geçerli değil. Birçok ülkede nesiller arası farklar derin mesajlar barındırıyor. Örneğin, genel sıralamada ilk 20'ye yeni giren Litvanya, 30 yaşın altındaki nüfuslar arasında dünyanın en mutlu ülkesi. 60 yaşın üstündekiler için ise 44. sırada yer alıyor. Dünyanın 30 yaş altı nüfusunda en mutlu 3. ülkesi olan Sırbistan’da +60 nüfusun mutluluk sırası 54.

En büyük fark ise gençlerin sıralamasının yaşlılardan 66 sıra daha yüksek olduğu Hırvatistan'da. Gençler dünyanın en mutlu 14. ülkesi konumundayken, yaşlı nüfus 80. sırada. Bosna Hersek, Sırbistan, Hırvatistan ve Karadağ'ın yaşlı nüfusları eski Yugoslavya'nın dağılmasının ardından 1990'ların başlarında yaşanan savaşlar ve soykırımın en büyük yaralarını taşıdığından, burada yaş etkilerinin yanı sıra kuşak etkilerinin de olduğu açık.

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İskandinavya'da genç nesil umutsuz İsveç’in genç nüfusu 18. en mutlu nüfusken yaşlı nüfusunun 4. olması, Norveç’in genç nüfusu en mutlu 20. ülke iken yaşlı nüfusunun 3 numarada yer alması; İskandinav ülkelerinde genç nüfusun mutluluğu aramaya başladığını ortaya koyuyor. Boomerlar, Z kuşağına göre çok daha mutlu. 2010’dan 2021’e uzanan yaklaşık 10 yıllık periyotta mutluluğu en çok artan ülke Sırbistan olurken onu Bulgaristan ve Letonya izliyor. Güney ve Doğu Avrupa gençleri, 10 yıl öncesine göre çok daha mutlu. Rapora göre Doğu Asya, Orta ve Doğu Avrupa’da tüm yaş gruplarında mutluluk genel olarak artarken, Güney Asya, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da ise düşüyor. Kosta Rika ve Kuveyt, 2024 yılında 12 ve 13. sıralarda yer alarak listeye yeni katılan iki ülke oldu. Çekya, Litvanya ve Slovenya'nın 18, 19 ve 21. sıralarda yer almasıyla ABD ve Almanya 23 ve 24. sıralara düştü.

Finlandiya'nın sırrı 2012 yılında ilk Dünya Mutluluk Raporu yayımlandığından beri zirveye çıkan dört ülke oldu: 2012, 2013 ve 2016'da Danimarka, 2015'te İsviçre, 2017'de Norveç ve son olarak da 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 ve 2024’te Finlandiya. Son 7 yıldır Finlandiya’nın neden dünyanın en mutlu ülkesi olduğunu, Finnair’de çalışan bir pilot olan Fin vatandaşı Antti Venäläinen’e sorduk. REKLAM Finlandiya’nın neden dünyanın en mutlu ülkesi olduğu sorusuna 29 yaşındaki Antti, şu cevabı veriyor: “En önemli noktalar Finlandiya'da her şeyin yolunda gitmesi. Ücretsiz eğitim alabiliyorsunuz, ihtiyaç duyduğunuzda doktora gidebiliyorsunuz, her yer gerçekten güvenli ve toplumun diğer bireylerine güvenebiliyorsunuz. Finliler çok dürüstler ve bu da toplumda güven ve refah yaratıyor. Ayrıca doğayla iyi bir bağımız var, neredeyse herkesin bir yazlığa/yazlık eve erişimi var ve iş-yaşam dengesi gerçekten iyi olduğu için boş zamanınızı orada ailenizle geçirmek için zamanınız var.” ABD ile karşılaştırıldığında çok daha fazla tatilleri ve daha az çalışma günleri olduğunu belirten Antti, özellikle genç Finliler için fitness ve sporun günlük yaşamın bir parçası olduğunun altını çiziyor. Yani Antti’ye göre Finlandiya’nın dünyadaki en mutlu ülke olmasının sebebi harika bir sosyal devlet anlayışının güvenlik kaygılarının çok uzağında inşa edilmesi ve toplumsal dayanışmanın hat safhada oluşu. Aile bağları, doğa ile bağ, öğretmen ile bağ ve huzurlu bir yaşam anahtar kavramlar. Rapor gayrisafi yurt içi hasıla, sosyal destek, ortalama sağlıklı yaşam süresi, vatandaşların kendi hayatlarıyla ilgili karar alabilme özgürlüğü, cömertlik, ve ülkedeki yolsuzluk düzeyinin değerlendirilmesiyle oluşturuluyor.