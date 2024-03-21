Bilinç dışının yansımaları: En yaygın görülen 7 rüya teması ve anlamları!
Rüyalar gizemli, tuhaf, kafa karıştırıcı ve hatta eğlenceli olabilir. Peki, hiç birçok insanın aynı veya benzer türde rüyalar gördüğünü fark ettiniz mi? Rüyaların içeriği kişiden kişiye değişebilir ancak araştırmalara göre bazı temalar çoğu insanın gördüğü içeriklerdir. İşte, sizin için en sık görülen 7 rüya teması ve onların anlamları!
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Rüyalar, insanların zihnindeki derin düşüncelerin yansımaları olarak bilinir ve bir insan her gece ortalama 5 rüya görebilir. Bununla birlikte yapılan araştırmalara göre, insanların gördükleri rüyalarda bazı temaların daha sık tekrarlandığı biliniyor. Bu noktada sizin için yaygın rüya temalarından bazılarına ve bunların ne anlama gelebileceğine dair bir haber hazırladık. İşte, detaylar...
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1. DÜŞMEK
Motivasyon ve Duygu dergisinde 2017 yılında yayınlanan analize göre, rüyada düştüğünü görmek hayatınızda bir şeylerin yolunda gitmediğinin işareti olduğunu gösteriyor.
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Bununla birlikte psikoterapist Eliza Boquin, düşme rüyalarının kontrolden çıkma, güvensizlik veya bunalmışlık duygusuyla ilişkilendirilebileceğini söylüyor.
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Amerikalı bir tarihçi ve psikanalist Peter J. Loewenberg ise maddi veya duygusal olarak hiçbir desteğimiz olmadığını hissettiğimizde bu tarz rüyalar gördüğümüzü düşünüyor. Ayrıca depresyondan muzdarip insanlar arasında düşme rüyalarının yaygın olduğunu ekliyor.
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2. KOVALANMAK
Amerika’da 2022 tarihli ve 2 binden fazla kişi üzerinde yapılan bir araştırmaya göre, kovalanma rüyalarının kadınlar için en yaygın kabus, erkekler için ise ikinci en yaygın kabus olduğu bulundu.
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Bunun yanı sıra Loewenberg, bu tarz rüyaların yüzleşmekten kaçınma eğiliminde olan insanlarda daha fazla olduğunu aktarıyor. Bunun, aynı zamanda ertelemeden de kaynaklanabileceğini ifade ediyor.
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3. DİŞ KAYBETMEK
Rüyanızda dişlerinizi kaybettiğinizi veya dişlerinizin düştüğünü görmek en yaygın görülen rüya türlerinden biridir. Loewenberg’e göre, bu tarz rüyalar gerçek hayattaki iletişim sorunlarıyla bağlantılıdır.
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Yani, "Dişlerin ağzımızda sabit kalması gerekiyor bu yüzden rüyada düştüklerinde bu çoğunlukla, gerçek hayatta hoş olmayan şekilde rahat konuşmanın yan etkisidir: Ağzımızdan çıkmasına izin vermememiz gereken şeyleri söylememiz." diyor.
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4. TOPLUM İÇİNDE ÇIPLAK OLMAK
Rüyada kamuya açık çıplaklık görmek, eksikliklerinizi açığa vurmaktan korktuğunuzu gösteriyor olabilir.
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Bunun yanı sıra Loewenberg’e göre ise bu tarzda bir rüyanın, günlük hayatınızda sizi utandıran veya savunmasız hissettiren bir durumla bağlantılı olduğunu söylüyor ve ekliyor: Bu rüyanın en büyük unsuru tüm gözlerin üzerimizde olması endişesidir.
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5. ÖLMEK
Ölüm, rüyaların başka bir yaygın konusudur. Bu rüyalar, değişim konusundaki kaygıyı veya bilinmeyenin korkusunu da yansıtıyor olabilir. Bunun sebebi ölüm gibi değişimin de korkutucu olabilmesidir. Yani, değişimin diğer tarafında ne olduğunu bilmediğimizden zihnimiz bu durumu ölümle eşleştirebilir.
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6. ALDATILMAK
Loewenberg’e göre bu durum partnerinizin sizi aldattığının bir göstergesi değildir. Ancak bununla birlikte, partnerinizin siz olmayan bir şeye (başka bir kişi olmasına gerek yok) çok fazla zaman ve ilgi gösterdiği anlamına gelebilir. Yani kendinizi dışlanmış hissettiğiniz için bu tarz rüyalar görebilirsiniz.
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7. UÇMAK
2010 yılında Bilişsel Bilimlerdeki Eğilimler dergisinde yayınlanan araştırmaya göre birçok insan uçmayı hayal ediyor ve gördükleri bu rüyalar genellikle bağımsızlık ve özgürlüğü temsil ediyor.
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Ancak bu rüyalar bunun yanı sıra gerçek hayatınızda da kontrolden çıkmanız gereken bir durum olduğunu gösterebilir. Ayrıca, hayatın gerçeklerinden kaçma arzusunu da gösterebilir.
Kaynak: Forbes Health, Simply Psychology, Very Well Mind, Frontiers