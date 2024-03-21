Ankara güne kar yağışı ile başladı
Başkent Ankara güne kar yağışı ile başladı. Dikmen ve İncek gibi kentin yüksek kesimlerinde daha yoğun görülen kar, araçların üzerinde beyaz örtü oluşturdu.
- 1
Dün sağanağın etkili olduğu Ankara'da kent sakinleri, yeni güne karla uyandı.
- 2
Dikmen ve İncek gibi kentin yüksek kesimlerinde daha yoğun görülen kar, araçların üzerinde beyaz örtü oluşturdu.
- 3
Şehir içindeki yollarda kar tutmadı.
-
- 4
Büyükşehir ve ilçe belediyelerine bağlı ekipler, kar yağışının ulaşımı olumsuz etkilememesi için ana güzergahlar, ara sokaklar ve kırsal bölgelerde tuzlama çalışması yaptı.
- 5
Meteoroloji yetkilileri kar yağışının aralıklarla devam etmesinin beklendiğini belirtti.
İşte Ankara'dan kar manzaraları...
- 6
-
- 7
- 8
- 9
-
- 10
- 11
- 12
-
- 13
- 14