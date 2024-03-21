Anayasa Mahkemesi bugün yeni başkanını seçiyor

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Yüksek yargıda seçim maratonu başlıyor.

Anayasa Mahkemesi, Yargıtay ve Danıştay başkanlarının görev sürelerinin dolacak olması nedeniyle ikisi mart ayı içinde olmak üzere 3 yüksek mahkemede de başkanlık seçimleri yapılacak. Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın 20 Nisan'da, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın 24 Mart'ta, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit'in ise 7 Mayıs'ta görev süreleri doluyor. Bu kapsamda, 3 yüksek mahkemede de başkanlık seçimleri için süreç işleyecek. Yüksek mahkemelerde yapılacak seçimin ilki bugün Anayasa Mahkemesi'nde olacak.

12 yıllık görev süresinin dolması nedeniyle Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan aday olamayacak. Ancak yeni başkanı belirlemek için oy kullanabilecek.

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15 ÜYEDEN SALT ÇOĞUNLUĞU ALAN ADAY BAŞKAN OLACAK

Genel Kurulda yapılacak seçimde 15 üyeden en az 8'inin oyunu alarak salt çoğunluğu sağlayan isim 4 yıllığına Anayasa Mahkemesi başkanlığı görevini üstlenecek. Hiçbir üyenin yeterli çoğunluğu sağlayamaması halinde ise yeniden seçim yapılacak. Bir aday salt çoğunluğu yakalayana kadar devam edilecek.

ZÜHTÜ ARSLAN 3 KEZ BAŞKANLIĞA SEÇİLDİ

Zühtü Arslan, 20 Nisan 2012'de başladığı AYM üyeliği görevini sürdürürken, ilk kez 10 Şubat 2015'te Anayasa Mahkemesi Başkanlığına seçilmişti. Görev süresinin dolmasının ardından 25 Ocak 2019'daki seçimde de oyların salt çoğunluğunu alan Arslan, ikinci kez başkan seçilmiş, son olarak da 2 Şubat 2023'te AYM Genel Kurulunda yapılan seçimde 15 üyeden 8'inin oyunu alarak üçüncü kez AYM başkanı olmuştu.

YARGITAY SEÇİMİ 25 MART'TA Anaya Mahkemesi başkanlığı seçiminin ardından ikinci seçim ise Yargıtay’da yapılacak. Mevcut başkan Mehmet Akarca 24 Mart 2020'de oyların salt çoğunluğunu alarak başkan seçilmişti. 4 yıllık görev süresi mart ayında dolduğu için 348 Yargıtay üyesi 25 Mart Pazartesi günü yeniden sandık başına gidecek. Yeni başkanı belirlemek için gizli oylama yapılacak. İlk üç oylamada sonuç alınamazsa, seçim, üçüncü oylamada en çok oy alan iki aday arasında geçecek. Başkan Akarca’nın yeniden aday olduğu seçimde 4 isim daha başkanlık için yarışacak. Bu isimler ise Hukuk Genel Kurulu Başkanı Adem Albayrak, 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez, 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk ve 12. Hukuk Dairesi Başkanı Ayhan Tuncal.

DANIŞTAY'DA BAŞKANLIK SEÇİMİ NİSAN'DA Danıştay’da ise başkanlık seçimi için nisan ayında sandık kurulması planlanıyor. Mevcut Başkan Zeki Yiğit 7 Mayıs 2020'de başkan seçilmişti. Zeki Yiğit'in yeniden başkanlığa aday olması bekleniyor. Başkan seçilebilmek için üye tam sayısının salt çoğunluğun bulunması gerekiyor.