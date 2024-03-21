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        Haberler Gündem Güncel Antalya'da iki tekne yandı! Tekne yangınına sahilden zorlu müdahale! - Güncel haberler

        Tekne yangınına sahilden zorlu müdahale!

        Antalya'nın Alanya ilçesinde iki tur teknesi alevlere teslim oldu. Söndürme çalışmaları sırasında itfaiye ekiplerinin alevlere sahilden zorlu müdahalesi dikkat çekti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2024 - 10:02 Güncelleme: 21.03.2024 - 11:10
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          Antalya'nın Alanya ilçesinde balıkçı barınağındaki iki tur teknesinde çıkan yangın, ekiplerin çalışmasıyla söndürüldü.

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          AA'da yer alan habereg göre Alanya Balıkçı Barınağı'nda demirli bir tur teknesinde yangın çıktı. Alevler, barınaktaki başka bir tekneye daha sıçradı.

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          İhbar üzerine bölgeye gelen sahil güvenlik ve itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Bir teknenin tamamen yandığı olayda, bir tekne de kullanılamaz hale geldi. Soğutma çalışmasının sürdüğü yangının neden çıktığı araştırılıyor.

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          VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

          Antalya Valiliği'nden Alanya'daki tekne yangınına ilişkin açıklamada, olayda 1 kişinin yaralandığı, adı açıklanmayan vatandaşın hastanede tedaviye alındığı kaydedildi. Açıklamada, "21 Mart 2024 tarihinde sabah saatlerinde Alanya Limanı içerisinde bulunan BABA-A ve ADMİRAL BLACK isimli gezi teknelerinde çıkan yangına karadan itfaiye ekipleri ile denizden Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı bağlısı 3 yüzer unsur tarafından çevre emniyeti alınarak müdahale edilmiştir. Olay esnasında BABA-A isimli teknede bulunan 1 vatandaş yaralanmış ve Özel Alanya Yaşam Hastanesinde tedavi altına alınmıştır. Teknelerde çıkan yangına ilişkin Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli tahkikat başlatılmıştır" denildi.

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