İhbar üzerine bölgeye gelen sahil güvenlik ve itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Bir teknenin tamamen yandığı olayda, bir tekne de kullanılamaz hale geldi. Soğutma çalışmasının sürdüğü yangının neden çıktığı araştırılıyor.