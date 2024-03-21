17 il için alarm! Meteoroloji'den sağanak ve kar uyarısı
Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; 17 il için sarı kodlu uyarı yapıldı. Trakya, İstanbul, Karadeniz ve Akdeniz'in kıyı kesimleri ile İç Anadolu'nun ortası sağanak yağışlı, Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu kar yağışlı olacak. İç Anadolu ve Karadeniz'de sıcaklıklar 4 ila 6 derece düşerken, Marmara'da 2 ila 4 derece artacak. Güney Ege'de kuvvetli poyrazın etkili olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre önümüzdeki 24 saat: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, (Çanakkale hariç) Marmara, Ege'nin kuzeydoğusu, Doğu Akdeniz ve Antalya'nın çevre ilçeleri, (Konya hariç) İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Akdeniz'in, İç Anadolu'nun ve Orta Karadeniz'in doğusu ile Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda kuvvetli olması beklenen yağışların, kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
DOĞU AKDENİZ'DE KUVVETLİ SAĞANAK
DOĞUDA SAĞANAK KARA DÖNECEK
SEL, SU BASKINI, ÇIĞ UYARISI
Kuvvetli yağışlara bağlı olarak meydana gelebilecek sel, su baskını, kuvvetli rüzgar, kar yağışı beklenen yerlerde tipi ile ulaşımda aksamalar ve çığ riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
GÜNEY EGE'DE FIRTINA VAR
Rüzgarın, Güney Ege kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.