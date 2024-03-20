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        Haberler Yaşam Yürüyen merdivenlerin kenarındaki fırçalar ne işe yarıyor ve bilinmeyen yanları nelerdir?

        Bilinmeyen yanlar: Yürüyen merdivenlerin yanındaki fırçalar ne işe yarıyor?

        Günümüzde alışveriş merkezlerinden havalimanlarına kadar birçok yerde kullanılan yürüyen merdivenler, hızlı bir şekilde ilerlememize yardımcı olabiliyor. Peki, bu merdivenlere bindiğinizde hiç kenardaki fırçaların ne işe yaradığını merak ettiniz mi? İşte, sizin için fırçaların kullanım amacı!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.03.2024 - 14:02 Güncelleme: 20.03.2024 - 14:02
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        • 1

          Günlük hayatta işimizi kolaylaştıran basit teknolojilerden biri de yürüyen merdivenler. Bu zamana kadar pek çok kez merdiven kenarında yer alan fırçaları görmüşsünüzdür. Haberimizde sizin için bu fırçaların kullanım amacını derledik. İşte, yürüyen merdivendeki fırçaların ne işe yaradığına dair detaylar...

        • 2

          AYAKKABI TEMİZLEMEK İÇİN DEĞİLLER

          Yürüyen merdivenlerin yanlarında, hareketli basamaklar ile yürüyen merdivenin sabit kenarları arasında olan fırçalar bulunur. Bununla birlikte, insanlar çoğunlukla bu fırçaların ayakkabılarını temizlemek için olduğunu düşünür ancak durum böyle değildir.

        • 3

          PEKİ NE İŞE YARIYOR?

          Bu fırçalar; kıyafet, ayakkabı, ayakkabı bağı gibi eşyaların hareketli merdiven ile korkuluk arasına sıkışmasını önlemek için takılıyor. Yani, uzun kıyafetlerin sıkışmasını önleyerek kaza veya yaralanma riskini azaltmak hedefleniyor.

        • 4

          GÜVENLİK NEDENİYLE FIRÇALARIN OLMASI GEREKİYOR

          Fırçalar ayrıca yanlarda birikmiş olabilecek kir veya kalıntıları temizleyerek yürüyen merdivenin yanlarının temiz tutulmasına da yardımcı oluyor.

        • 5

          Bu durum güvenlik nedeniyle önemlidir: Moloz birikmesi, merdivenin kenarlarını kaygan hale getirebileceğinden insanlar kayıp düşebilir bu yüzden fırçaların olması gerekiyor.

        • 6

          SARI ÇİZGİ NEDEN VAR?

          Etek olarak bilinen bu fırçalardan önce insanlar yürüyen merdivenlerin kenarına fazla yaklaşmasın diye uyarı olarak sarı çizgiler konuldu. Ancak bu uyarı dikkate alınmadığından ve kazalar yaşanmaya devam ettiğinden fırçalar konulmaya başlandı.

          Kaynak: India Times

        Haberi Hazırlayan: Ece Çınar
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