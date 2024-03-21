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        Haberler Gündem Oynarken dere yatağına düşen Zilan, öldü - Güncel haberler

        Oynarken dere yatağına düşen Zilan öldü

        Siirt'in Şirvan ilçesinde, oyun oynarken dere yatağına düşen 3 yaşındaki Zilan İmaç, yaşamını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.03.2024 - 01:09 Güncelleme: 21.03.2024 - 01:09
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        Oynarken dere yatağına düşen Zilan öldü
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        Olay, akşam saatlerinde Şirvan ilçesi Binakır mezrasında meydana geldi.

        İddiaya göre, Zilan İmaç, oyun oynarken dengesini kaybedip, evlerinin önünden geçen dere yatağına düştü. Bir süre Zilan'dan haber alamayan yakınları, yaptıkları aramada küçük çocuğu dere yatağında hareketsiz buldu.

        İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Küçük Zilan, ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Şirvan Entegre Devlet Hastanesi’nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.

        Çocuğun cansız bedeni, otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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