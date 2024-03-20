Fed faiz kararını açıkladı
Fed beklentilere paralel bir şekilde politika faizini sabit bıraktı. Yayımlanan nokta grafiğinde Fed yetkililerinin 2024 genelinde 3 adet 25 baz puanlık faiz indirimi beklemeye devam ettikleri görüldü
Fed yılın ikinci faiz kararını açıkladı. Buna göre Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) politika faizini piyasa beklentisine paralel bir biçimde yüzde 5.25-5.50 aralığında sabit tuttu.
Mart 2022-Temmuz 2023 arasında toplamda 525 baz puanlık faiz artırım kararı alan FOMC böylece 5 toplantı üst üste faize dokunmamış oldu.
Bugün yayımlanan karar metninde FOMC'nin, istihdam ve enflasyon hedeflerine ulaşmadaki risklerin daha iyi bir dengeye doğru ilerlediği kanaatinde olduğu ifade edildi.
'GÜVEN' VURGUSU
Komitenin faiz oranına ilişkin herhangi bir ayarlamayı değerlendirirken, gelen verileri, gelişen görünümü ve risk dengesini dikkatle değerlendireceği belirtilen açıklamada "Komite, enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2'ye doğru ilerleyeceğine dair daha fazla güven kazanana kadar faiz hedef aralığını düşürmenin uygun olacağını beklemiyor" ifadeleri yer aldı. Karar metninde ocak ayındaki metinle neredeyse bire bir aynı ifadeler kullanıldı.
BU YIL 3 FAİZ İNDİRİMİ ÖNGÖRÜLÜYOR
Kararın yanında Fed yetkililerinin faiz öngörülerini gösteren nokta grafiği de yayımlandı. Buna göre Fed yetkilileri aralık ayında olduğu gibi 2024 genelinde 3 adet 25 baz puanlık faiz indirimi öngörüyor. 19 Fed yetkilisinin öngörülerinin medyanını veren nokta grafiği indirimlerin zamanlaması konusunda ise herhangi bir bilgi vermiyor.
Nokta grafiğine göre yetkililer 2025 yılında da 3 faiz indirimi öngörüyor. Aralıkta beklenti 4 faiz indirimi gelmesi yönündeydi.
BÜYÜME BEKLENTİSİNDE SERT YÜKSELİŞ
Fed yetkilileri bunun yanında 2024'e ilişkin büyüme tahminlerinde sert bir yükselişe gitti. Yetkililer aralık ayında 2024 için yıllık yüzde 1.4 GSYH büyümesi beklerken, bugün tahminlerini yüzde 2.1'e revize etti. 2025 için büyüme tahmini yüzde 1.8'den yüzde 2'ye ve 2026 için yüzde 1.9'dan yüzde 2'ye çıkarıldı.
Fed'in enflasyon tahminleri bu yıl için yüzde 2.4'te, 2026 için yüzde 2'de sabit bırakılırken, 2025 için yüzde 2.1'den yüzde 2.2'ye çıkarıldı.
İşsizlik oranına ilişkin tahminler ise bu yıl ve 2026 için yüzde 4.1'den yüzde 4'e çekilirken, 2025 için yüzde 4.1'de sabit tutuldu.
POWELL: ENFLASYON ÖNEMLİ ÖLÇÜDE GEVŞEDİ
Karar sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Fed Başkanı Jerome Powell enflasyonun önemli ölçüde gevşediğini ancak hala yüksek kalmaya devam ettiğini ifade etti.
Fed'in maksimum istihdam ve enflasyon hedefine ulaşmasına yönelik risklerin daha dengeli hale geldiğini söyleyen Powell "Uzun vadeli enflasyon beklentileri iyi çıpalanmış olmaya devam ediyor. Politika faizi bu sıkılaşma döngüsünün zirvesine ulaşmış olabilir. FOMC üyeleri faiz indirimlerinin bu yıl bir noktada uygun olacağını öngörüyor" ifadelerini kullandı.
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