Fed yılın ikinci faiz kararını açıkladı. Buna göre Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) politika faizini piyasa beklentisine paralel bir biçimde yüzde 5.25-5.50 aralığında sabit tuttu.

Mart 2022-Temmuz 2023 arasında toplamda 525 baz puanlık faiz artırım kararı alan FOMC böylece 5 toplantı üst üste faize dokunmamış oldu.

Bugün yayımlanan karar metninde FOMC'nin, istihdam ve enflasyon hedeflerine ulaşmadaki risklerin daha iyi bir dengeye doğru ilerlediği kanaatinde olduğu ifade edildi.

Komitenin faiz oranına ilişkin herhangi bir ayarlamayı değerlendirirken, gelen verileri, gelişen görünümü ve risk dengesini dikkatle değerlendireceği belirtilen açıklamada "Komite, enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2'ye doğru ilerleyeceğine dair daha fazla güven kazanana kadar faiz hedef aralığını düşürmenin uygun olacağını beklemiyor" ifadeleri yer aldı. Karar metninde ocak ayındaki metinle neredeyse bire bir aynı ifadeler kullanıldı.

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BU YIL 3 FAİZ İNDİRİMİ ÖNGÖRÜLÜYOR

Kararın yanında Fed yetkililerinin faiz öngörülerini gösteren nokta grafiği de yayımlandı. Buna göre Fed yetkilileri aralık ayında olduğu gibi 2024 genelinde 3 adet 25 baz puanlık faiz indirimi öngörüyor. 19 Fed yetkilisinin öngörülerinin medyanını veren nokta grafiği indirimlerin zamanlaması konusunda ise herhangi bir bilgi vermiyor.

Nokta grafiğine göre yetkililer 2025 yılında da 3 faiz indirimi öngörüyor. Aralıkta beklenti 4 faiz indirimi gelmesi yönündeydi.

BÜYÜME BEKLENTİSİNDE SERT YÜKSELİŞ

Fed yetkilileri bunun yanında 2024'e ilişkin büyüme tahminlerinde sert bir yükselişe gitti. Yetkililer aralık ayında 2024 için yıllık yüzde 1.4 GSYH büyümesi beklerken, bugün tahminlerini yüzde 2.1'e revize etti. 2025 için büyüme tahmini yüzde 1.8'den yüzde 2'ye ve 2026 için yüzde 1.9'dan yüzde 2'ye çıkarıldı.