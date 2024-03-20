Beşiktaş Kulübü'nden sert açıklama: Süper Kupa finalini oynamak Beşiktaş'ın hakkıdır!

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Beşiktaş Kulübü, AK Parti Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Metin Genç'in 2010-2011 sezonuyla ilgili sözleri üzerine sert bir açıklama yayımladı.

Siyah-beyazlıların sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Biz Beşiktaşız!

121 yıldır Şerefimizle Oynar Hakkımızla Kazanırız.

Müzemizde tek bir haram kupa yoktur. Beşiktaş JK olarak siyasetle aramıza hep mesafe koyarak tüm siyasi partilere eşit durmayı başarmış onurlu bir geçmişe sahibiz.

Siyasi ikballeri doğrultusunda kulübümüzü tehlikeli polemiklere çekmeye çalışanlara bu fırsatı tanımayacağız. Kulübümüzle ilgili yapılan isnadın hiçbir maddi ve hukuki dayanağı yoktur. Önemine binaen belirtmek isteriz ki bu söyleme sebebiyet verenler yapmış oldukları kumpasın bedelini yüce Türk yargısı önünde sanık sıfatıyla yargılanmak suretiyle ödemektedirler. Bu yargılama neticesinde alacakları cezalarla şanlı tarihimizi lekelemek isteyenleri kamuoyu, tüm çıplaklığı ile öğrenecektir.

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Esasen kulübümüzü siyasete alet ederek isnatta bulunulması bir suç olup, bu haksız ve hukuka aykırı isnatlar sebebiyle her türlü hukuki ve cezai yollara başvurulacaktır.

Bir kez daha belirtmek isteriz ki, yıllardır beklediğimiz 2010-2011 Sezonu Süper Kupa final maçını oynamak Beşiktaş’ın hakkıdır.

Herkes bilmelidir ki, o kupayı almak için sahaya çıkıp her zaman olduğu gibi şerefimizle mücadele vereceğiz."

NE OLMUŞTU?

AK Parti Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Metin Genç, Trabzonspor Kulübü'nün gerçekleştirdiği basın toplantısında Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı 2010-2011 sezonunda şike yapmakla itham edip şu ifadeleri kullanmıştı:

"UEFA’nın sitesinde hala Fenerbahçe ve Beşiktaş şikeci kulüp olarak güncel şekilde duruyorken fütursuzca, utanmadan 2011’in Süper Kupası’nı oynamaya çalışıyorsunuz. Siz bizim aklımızla dalga mı geçiyorsunuz?"

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