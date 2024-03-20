Gonca Vuslateri, Levent isimli sevgilisiyle Beşiktaş Evlendirme Dairesi'nde hayatını birleştirdi. Vuslateri; "Biz zaten evliydik. Çocuğumuz için bunu resmileştirdik" dedi.

Gonca Vuslateri sevgilisiyle ilgili olarak daha önce; “Levent, devlet memuru. Benim sektörümden, hayatımdan çok uzakta bir yerde. O kadar mutluyuz ki... Dışarıdan sektörden olmayan biriyle olmanın verdiği bir huzur var. Benim işimin magazinsel bir tarafı var o tarafı da kışkırtıcı. Evde ünlü değilim, evin başka bir hayatı var. Benim domestik tarafım çok bilinmez. Erkek arkadaşımla hiç ortak yanımız yok" ifadelerini kullandı.