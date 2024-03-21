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        Haberler Gündem Güncel Aydın'da fuhuş operasyonu: 4 tutuklama

        Aydın'da fuhuş operasyonu: 4 tutuklama

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde, polis ekiplerinin düzenlediği fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklanırken, yabancı uyruklu 2 kişi sınır dışı edildi. Teknik takip sırasında şüphelilerin yakalanmamak 'limon' parolası ile haberleştikleri ortaya çıktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.03.2024 - 00:32 Güncelleme: 21.03.2024 - 00:46
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        'Limon' parolasıyla haberleşmişler: Fuhuş operasyonunda 4 tutuklama
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        Aydın İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Nazilli ilçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, fuhşa teşvik ve yer temin eden şüphelilere yönelik bir süre önce çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından ilçede dün gece saatlerinde fuhuş yapıldığı tespit edilen adreslere yönelik operasyon düzenledi.

        DHA'nın haberine göre; 12 ekip ile 7 farklı adrese eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda, 3'ü yabancı uyruklu kadın 6 şüpheli yakalandı.

        'LİMON' PAROLASIYLA HABERLEŞİYORLARDI

        Yabancı uyruklu kadınları fuhşa zorladığı öğrenilen şüphelilerin teknik ve fiziki takibi sırasında yakalanmamak için haberleşme sırasında 'limon' kelimesini parola olarak kullandıkları saptandı. Ayrıca birden fazla operatör hattı kullandıkları da öğrenildi.

        TUTUKLAMA VE SINIR DIŞI KARARLARI

        Gözaltına alınan M.G, M.C, A.S, M.T, O.I. ve M.B, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. M.G, M.C, A.S. ve M.T, fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderilirken, yabancı uyruklu O.I. ve M.B. ise sınır dışı edildi.

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        #Aydın
        #Nazilli
        #haberler
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