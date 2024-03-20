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        Haberler Gündem Eylem Tok’un İngiltere’de yayınevi sahibi olduğu ortaya çıktı: Kaçak T.C. 16 yaşında kitap bastırıp, borcunu ödememiş - Gündem haberleri

        Kaçak T.C. 16 yaşında kitap bastırıp, borcunu ödememiş

        Ölümlü kaza sonrasında oğlu T.C ile önce Mısır'a ardından ABD'ye giden yazar Eylem Tok'un İngiltere'de yayınevi sahibi olduğu ortaya çıktı. Öte yandan 16 yaşındaki T.C'nin 2 masal kitabı bastırıp parasını ödemediği tespit edildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.03.2024 - 18:25 Güncelleme: 20.03.2024 - 18:32
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        Habertürk'ten Öznur Karslı'nın haberine göre ölümlü kaza sonrasında oğlu T.C ile önce Mısır’a ardından ABD’ye giden yazar Eylem Tok’un İngiltere’de yayın evi sahibi olduğu ortaya çıktı.

        HUKUKÇU GÖRÜŞÜ

        Peki anne oğulun yeni rotası Sintiyapera adlı yayın evinin bulunduğu Londra olur mu?

        Ceza Hukukçusu Adem Sözüer, hem diplomatik yollardan, hem de İnterpol aracılığı ile Türkiye’ye iadesi istenen anne oğulun, New York’un en ünlü caddesinde deşifre olmalarının ardından başka ülkeye gitmelerinin önünde hukuki bir engel görünmediğini belirtti. “ABD’de tutuklama kararı verilmediği sürece istediği yere gidebilirler. ABD’nin uygulamasında ise böyle bir suçtan dolayı yargılama çok istisnai bir durum. Ancak İnterpol araması söz konusu olduğunda bir başka ülkeye geçişleri engellenmiş olur”

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        KİTAPLARINI BASTIRDIĞI GÖKTÜRK’TEKİ DÜKKANA BORÇLU ÇIKTI

        İngiltere’de çalışma ve oturma izni olduğu öğrenilen Eylem Tok’un İngiltere ile temasları son birkaç yıla dayanıyor. Her yıl geleneksel olarak düzenlenen Londra Kitap Fuarı’na Türkiye’den katılan tek yazar’ başlığı ile basında haber olan Tok’un yayın evi Great Portland Street’de bulunuyor. Yazdığı çocuk kitaplarını Türkiye’de İngilizce olarak bastırıp Londra’ya gönderen Eylem Tok’un yayınevinin basımları arasında oğlu T.C’nin 16 yaşındayken yazdığı 2 masal kitabı bulunuyor.

        16 YAŞINDA İKİ MASAL KİTABI

        Oğlunun adı ile Beyoğlu’nda bir medya şirketi de bulunan Eylem Tok’un kitaplarını düzenli olarak bastırdığı Göktürk’teki baskı ve kopyalama merkezi ile de davalık olduğu ortaya çıktı. İşletme, Tok’un oğlunun imzası ile çıkan masal kitapları ile Eylem Tok’un kitaplarının basım maliyeti olan 25 bin TL’yi tahsil etmediği için Eylem Tok’a dava açtı. Baskı ve kopyalama merkezine basım maliyetini ödemeyen Eylem Tok kitapları İngiltere’ye yolladı. 25 bin TL’lik fatura için arabulucuya başvurdu ancak ödemeyi yine yapmadı. Yayın dünyasına hızlı bir giriş yapıp, bestseller listesine giren Eylem Tok’un kitaplarını gölge yazara yazdırdığı da iddialar arasında...

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        #Eylem Tok
        #haberler
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