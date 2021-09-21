ALTIN FİYATLARI 21 Eylül Salı günü en çok merak edilip araştırılan veriler arasında ilk sıralarda yer alıyor. Serbest piyasada gram altın 492 lira, çeyrek altın fiyatları ise 802 lira üzerinden işlem görüyor. Peki bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? İşte merak edenler için saat 08.00'de kaydedilen güncel altın fiyatları...