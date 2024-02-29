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        Haberler Ekonomi Altın Altın fiyatları son dakika düşüşe geçti! 1 Mart 2024 canlı altın fiyatları ile çeyrek altın, gram altın ne kadar oldu? - Altın Haberleri

        Altın fiyatları düşüşe geçti! 1 Mart canlı altın fiyatları ile çeyrek altın, gram altın ne kadar?

        Altın fiyatları son dakika değişimleri yakından takip ediliyor. Altın fiyatları ons değeri ve döviz kurundaki hareketliliğe bağlı dalgalı bir seyir izliyor. 29 Şubat Perşembe gününe yükselişle başlayan gram altın fiyatı öğleden sonra değer kaybederek 2 bin 37 TL seviyesinden alıcı buluyor. Yatırımcılar ve hediye olarak almak isteyenler için Kapalıçarşı'dan canlı altın fiyatları alış-satış verilerini haberimizde bir araya getirdik. İşte, 1 Mart 2024 anlık altın fiyatları ile güncel çeyrek ve gram altın fiyatı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.03.2024 - 00:24 Güncelleme: 01.03.2024 - 00:24
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        • 1

          Analistler, ABD'de beklentilerin altında gelen büyüme verilerine karşın bireysel tüketim harcamalarının güçlü olduğuna ilişkin sinyaller alınmasıyla varlık fiyatlarında oynaklığın arttığını ifade ederek, bugün ABD'de kişisel tüketim harcamaları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin yatırımcıların odağına yerleştiğini dile getirdi.

          ABD Merkez Bankasının (Fed) ne zaman faiz indirimlerine başlayacağına ilişkin belirsizlik devam ederken, bankanın enflasyon göstergesi olarak takip ettiği ve bugün açıklanacak çekirdek kişisel tüketim harcamaları verisinin Fed'in gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin sinyaller vermesi bekleniyor.

          Dün açıklanan verilere göre, ABD ekonomisi 2023'ün dördüncü çeyreğinde yüzde 3,2 büyüyerek beklentilerin alında kaldı. Ülkenin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verisine ilişkin ocak ayında yayımlanan öncü verilerde, ekonominin geçen yılın dördüncü çeyreğinde yüzde 3,3 büyüdüğü kaydedilmişti.

          Öte yandan, bugün açıklanan verilere göre, Türkiye ekonomisi 2023 yılında yüzde 4,5, geçen yılın son çeyreğinde ise yüzde 4 büyüdü. Böylece Türkiye ekonomisi üst üste 14 çeyrek büyüme kaydetmiş oldu.

          Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) özeti başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, yurt dışında ise Almanya'da işsizlik oranı ve öncü enflasyon ile ABD'de kişisel tüketim harcamalarının yanı sıra haftalık işsizlik maaşı başvurularının yatırımcılar tarafından izleneceğini ifade etti.

          Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 50 ve 2 bin 70 dolar seviyelerinin direnç konumunda olduğunu aktararak, 2 bin 20 ve 2 bin 10 doların destek olarak öne çıktığını vurguladı. Peki, güncel altın fiyatları bugün ne kadar? İşte, 1 Mart canlı Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, gram altın ve çeyrek altın fiyatlarında son durum...

        • 2

          ALTIN FİYATLARI DÜŞÜŞE GEÇTİ!

          Dün kapanışı 2 bin 40 TL seviyesinden yapan gram altın bugün hafif bir yükselişle 2 bin 43 liradan güne başladı. Ons altındaki düşüşle beraber saat 15.50 itibarıyla gram altın 2 bin 37 liraya geriledi. Dün 3 bin 336 TL'den kapanış yapan çeyrek altın ise bugün 3 bin 330 liradan alıcı buluyor.

        • 3

          GRAM ALTIN FİYATI

          Alış: 2.036,64

          Satış: 2.037,00

          CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          ONS ALTIN FİYATI

          Alış: 2.034,51

          Satış: 2.034,82

          CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5

          ÇEYREK ALTIN FİYATI

          Alış: 3.258,63

          Satış: 3.330,50

          CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 6

          CUMHURİYET ALTINI FİYATI

          Alış: 13.034,51

          Satış: 13.281,27

          CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 7

          YARIM ALTIN FİYATI

          Alış: 6.495,98

          Satış: 6.659,78

          CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 8

          ZİYNET ALTIN FİYATI

          Alış: 13.034,51

          Satış: 13.281,27

          CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 9

          ATA ALTINI FİYATI

          Alış: 13.924,67

          Satış: 14.271,05

          CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 10

          14 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI

          Alış: 1.119,81

          Satış: 1.505,06

          CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        • 11

          22 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI

          Alış: 1.915,20

          Satış: 2.024,71

          CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
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