"Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?" ABD Merkez Bankası Fed faiz kararı ardından da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası gözler altın fiyatlarında. Bugün yani 25 Eylül Pazar günü piyasalar kapalı olduğu için işlemler Cuma gün ki kapanış değerleri üzerinden yürütülüyor. İşte güncel gram ve çeyrek altın fiyatları alış - satış tablosu...

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