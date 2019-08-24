Altın fiyatları ne kadar? sorusu bugün de yatırımcıların gündeminde. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı dün günü yüzde 0,43 artışla tamamladı. Dünya piyasalarında işlem görmeye devam eden altın, bugün de yükseliş ine devam ediyor. Güncel altın fiyatları haberimizde.