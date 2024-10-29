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        Haberler Dünya BM: Orta Doğu'da son yılların en tehlikeli kavşağındayız - Dünya haberleri | Dış Haberler

        BM: Orta Doğu'da son yılların en tehlikeli kavşağındayız

        Birleşmiş Milletler (BM), Gazze ve Lübnan'da artan şiddet ile İsrail'in bölgedeki diğer ülkelerle gerginliğine işaret ederek, "Orta Doğu'da son yılların en tehlikeli kavşağındayız." uyarısında bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2024 - 20:39 Güncelleme: 29.10.2024 - 23:46
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        "Son yılların en tehlikeli kavşağındayız"
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        BM Güvenlik Konseyi'nde Gazze ve işgal altındaki Filistin topraklarındaki duruma ilişkin açık oturum düzenlendi.

        Burada üye ülkeleri bilgilendiren BM Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Tor Wennesland, Gazze'de "korkunç ihtilafın" ikinci yılına girildiğini anımsatarak, işgal altındaki Filistin toprakları ve genel bölgede şiddetin ciddi şekilde arttığını dile getirdi.

        Wennesland, daha dün İsrail'in Beyt Lahiya'da düzenlediği saldırıda 25'i çocuk olmak üzere en az 90 Filistinlinin öldürüldüğünü ya da kaybolduğunu kaydetti.

        Bu saldırının İsrail'in Gazze'nin kuzeyine son dönemde düzenlediği ölümcül saldırılardan biri daha olduğuna işaret eden Wennesland, "Sadece korkunç bir insani kabusla değil, aynı zamanda bu ihtilafa sürdürülebilir bir çözüm bulma ihtimallerinin hızlıca yok olmaya başladığı bir durumla karşı karşıyayız." değerlendirmesinde bulundu.

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        Wennesland, geçen hafta Gazze'yi ziyaret ettiğini belirterek, "Gördüklerim, tahmin edilenin çok ötesinde." dedi.

        Gazze Şeridi'nin girişinden Han Yunus'a kadar tamamen yıkılmayan sadece 2 bina görebildiğini kaydeden Wennesland, ateşkes çağrısını yineledi.

        Gazze'de sivil ölümleri, süregelen yerinden edilmeleri ve gözaltındaki kişilere yönelik muameleyi kınadığını belirten Wennesland, aynı zamanda Gazze'de esirlerin tutulması ve İsrail'e atılan roketleri de kınadığını ifade etti.

        Wennesland, Gazze'de insani yardım operasyonlarını geliştirmek için "temel bir değişimin gerekli" olduğunu dile getirdi.

        "Batı Şeria'da şiddet alarm verici düzeyde arttı"

        Gazze'ye odak sürerken işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de durumun kötüleştiği ve şiddetin arttığına dikkati çeken Wennesland, "Gazze'de ihtilafın başlamasından bu yana burada şiddet alarm verici düzeyde arttı ve yoğunlaştı." uyarısını yaptı.

        Wennesland, sivillere yönelik her türlü şiddet ve terör faaliyetini kınadığını belirterek, İsrail'e Filistin halkını koruma ve şiddete sebep olanlara hesap sorma çağrısında bulundu.

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        "Gazze'de tek çözüm siyasi çözümdür"

        İsrail Meclisinin, BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) faaliyetlerine son vermeyi hedefleyen yasa tasarısını onaylamasının tek taraflı atılan bir adım olduğunu söyleyen Wennesland, "Bu sadece BM tarafından verilen yetkiyi değil aynı zamanda BM kararları ve uluslararası hukuk uyarınca siyasi çözüm çabalarını baltalıyor ve engellenmeli." dedi.

        Wennesland, İsrail'in UNRWA'yı yok etme çabalarından derin endişe duyduğunu ifade ederek, "Gazze'de tek çözüm siyasi çözümdür. İşgali sonlandırma ve iki devletli çözümü sağlamak için bir yol bulunması şart." vurgusunu yaptı.

        "Orta Doğu'da son yılların en tehlikeli kavşağındayız"

        Wennesland, "Orta Doğu'da son yılların en tehlikeli kavşağındayız." uyarısında bulundu.

        İran-İsrail ve Hizbullah-İsrail arasında gerginliğin arttığına işaret eden Wennesland, diğer taraftan Yemen, Irak ve Suriye'den İsrail'e, İsrail'den de Suriye'ye hava saldırılarının devam ettiğini kaydetti.

        Wennesland, "Hepimizin tüm çabaları gerginliği azaltma ve bölgede barış ve istikrarı sağlamaya odaklanmalı." ifadesini kullandı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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        #HABER
        #Birleşmiş Milletler
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