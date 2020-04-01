Altın fiyatları ne kadar? sorusu bugün de yatırımcının gündeminde. Dün altın piyasasında, en düşük 337 bin 800 lira, en yüksek 343 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,23 azalışla 337 bin 800 liradan tamamladı. Son altın fiyatları ise şöyle: