Altın fiyatları bugün ne kadar? İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 546,00 lira, Cumhuriyet altını 2.236,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,14 azalışla 336,20 liradan işlem gördü. Bugün çeyrek altın, gram altın ve Cumhuriyet altın fiyatı ne kadar oldu? İşte 28 Mart güncel ve anlık altın fiyatları