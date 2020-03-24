Altın fiyatları ne kadar? sorusu, piyasalardaki rakamlarla yanıt buldu. Altın uzmanları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerini azaltmak için ABD Merkez Bankası'nın (Fed) sınırsız varlık alım programına gitmesinin ardından altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketin gözlemlendiğini ifade etti. Fed'in para politikasının etkili geçişkenliğini sağlamak ve piyasaları desteklemek amacıyla aldığı karar öncesi 1.490 dolar civarında seyreden altının ons fiyatının karar sonrası 1.585 doları test ettiğini vurgulayan uzmanlar, salgın ve parasal genişleme adımlarına yönelik haber akışının yatırımcıların odağında olacağını söyledi. Son altın fiyatları ise şöyle: