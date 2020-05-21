Altın fiyatları ne kadar? sorusu piyasalardan gelen rakamlarla yanıt buluyor. Altın uzmanları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin iyileşen hasta sayısındaki olumlu gidişat ve en kötünün geride kaldığı inancının yatırımcıların risk iştahını artırdığını ve bu durumun altının ons fiyatı aşağı yönlü baskıladığını söyledi. Son çeyrek altın, gram altın fiyatları şöyle: