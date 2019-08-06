Altın fiyatları ne kadar? Altın uzmanları, ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşına ilişkin gelişmelerin piyasaların odağında olduğunu, iki taraftan gelebilecek açıklamaların takip edileceğini bildirdi. Bugün gram altın fiyatı 260,91 lira, çeyrek altın fiyatı ise 426,59 liradan alıcı buluyor. İşte, 6 Ağustos güncel altın fiyatları