Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Altın fiyatları son dakika bugün: 16 Mayıs 2023 canlı çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar?

Altın alacaklar dikkat: 16 Mayıs 2023 çeyrek altın, gram altın fiyatları son durum

Altın fiyatları son dakika gelişmeleri gündemdeki yerini koruyor. Altının ons değeri ve dolar/TL kurunda yaşanan dalgalanmalar nedeniyle altın fiyatlarında hareketlilik yaşanıyor. Yatırımcılar için yarım altın, gram altın, çeyrek altın fiyatlarını haberimizde bir araya getirdik. İşte 16 Mayıs 2023 Salı canlı altın fiyatları ile güncel çeyrek altın, gram altın fiyatı son durum...

Giriş: 16.05.2023 - 16:07 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM
Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.