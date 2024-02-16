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        Haberler Ekonomi Altın Altın fiyatları son dakika: Altın yükseliyor! 17 Şubat Cumartesi bugün altın fiyatları ile çeyrek altın ve gram altın ne kadar oldu? - Altın Haberleri

        Altında yükseliş başladı! 17 Şubat Cumartesi gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

        "Altın fiyatları ne kadar?" sorusu, altın alım satımı yapacaklar tarafından araştırılıyor. Tüm hafta düşüşe geçen ve hareketini koruyan altın piyasası, bugün yükselişe geçti. İşte, 17 Şubat Cumartesi altın alış-satış tablosu ile güncel altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.02.2024 - 00:03 Güncelleme: 17.02.2024 - 00:03
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        • 1

          ABD'de beklentileri aşan enflasyon verilerinin ardından ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine daha geç başlayacağına yönelik öngörülerin artması emtia fiyatları üzerinde oynaklığı artırırken, bugün Avro Bölgesi'nde açıklanacak büyüme verileri yatırımcıların odağına yerleşti.

          ABD'de dün açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ocakta aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 3,1 artışla piyasa tahminlerinin üzerinde gerçekleşti.

          Enflasyon verileri sonrası para piyasalarında, Fed'in martta yüzde 90 ve mayısta da yüzde 62 ihtimalle politika faizini sabit bırakacağı fiyatlanıyor. Söz konusu veri öncesinde bankanın mayısta yüzde 44 ihtimalle faizde değişikliğe gitmeyeceği fiyatlanıyordu.

          Analistler, enflasyon verilerinin ekonomik aktivitenin canlılığını koruduğuna işaret ettiğini belirterek, bu durumun da Fed'in faiz indiriminde acele etmeyeceğine yönelik beklentileri güçlendirdiğini söyledi.

          Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde büyüme ve sanayi üretimi verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 20 ve 2 bin 10 dolar seviyelerinin direnç, 1990 ve 1980 dolar seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti. Peki, güncel altın fiyatları bugün ne kadar? İşte, 17 Şubat Cumartesi canlı Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, gram altın ve çeyrek altın fiyatlarında son durum...

        • 2

          ALTIN TEKRAR YÜKSELİŞTE!

          Bu hafta düşen altın, haftanın son iş gününde yükselişe başladı. Dün 1.968 TL olan gram altın bugün 1.984 TL'ye çıktı. Aynı şekilde çeyrek altın dün 3.149 TL'den alıcı bulurken, bugün 3.175 TL'yi gördü.

        • 3

          GRAM ALTIN FİYATI

          Alış: 1.984,38

          Satış: 1.984,53

          CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          ALTIN/ONS FİYATI

          Alış: 2.003,90

          Satış: 2.004,18

          CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5

          ÇEYREK ALTIN FİYATI

          Alış: 3.175,01

          Satış: 3.244,70

          CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 6

          CUMHURİYET ALTINI FİYATI

          Alış: 12.700,03

          Satış: 12.939,12

          CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 7

          YARIM ALTIN FİYATI

          Alış: 6.330,17

          Satış: 6.489,40

          CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 8

          ZİYNET ALTINI FİYATI

          Alış: 12.700,03

          Satış: 12.939,12

          CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 9

          ATA ALTIN FİYATI

          Alış: 13.527,71

          Satış: 13.870,62

          CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 10

          14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

          Alış: 1.088,39

          Satış: 1.469,24

          CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        • 11

          22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

          Alış: 1.864,13

          Satış: 1.972,35

          CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
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