GRAM ALTIN FİYATLARI 9 KASIM SALI

Gram altın fiyatları ne kadar? 9 Kasım Salı günü ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından merakla araştırılıyor. Hemen belirtelim ki saat 07.30'da kaydedilen verilere göre gram altın 565 lira alış ve 568 lira satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.