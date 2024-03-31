ALTIN FİYATLARINDA DALGALANMA!

Altın fiyatları son zamanlarda daha önce çıkmadığı rakamlara ulaştı. 29 Mart Cuma gününe 2 bin 325 TL'den başlayan gram altın bugün de 2 bin 326 TL'den başladı. Çeyrek altında ise ufak bir düşüş kaydedildi; dün, 3 bin 793 TL olan çeyrek bugün 3 bin 722 TL oldu.

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