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        Haberler Ekonomi Altın Altın fiyatları son dakika: 31 Mart Pazar canlı altın fiyatları ile çeyrek altın ve gram altın ne kadar? - Altın Haberleri

        Altında dalgalı seyir sürüyor! 31 Mart Pazar çeyrek ve gram altın ne kadar oldu?

        Son zamanların en fazla yükselen yatırım aracı olan altında hareketlilik sürüyor. Bu hafta gram altın 2 bin 326 TL ile kendi değerini korurken; çeyrek altında düşüş yaşandı ve çeyrek 3 bin 722 TL'ye kadar geriledi. İşte, 31 Mart Pazar altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.03.2024 - 10:25 Güncelleme: 31.03.2024 - 10:25
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