Togg'a yeni özellikler geldi! Togg T10X OTA yeni özellikleri nelerdir, neler geliştirildi?
Türkiye'nin yerli elektrikli otomobili Togg'un ilk modeli olan, C-segment, elektrikli SUV 'T10X' modeline yazılım güncellemesi geldi. Yeni güncelleme sayesinde Yeni Arayüz ve Tam Ekran Uygulama Gösterimi, Akıllı Cihaz Profil Kişiselleştirilmesi ve Yüz Tanıma ile Oturum Açma gibi birçok özellik getirildi. İşte, Togg T10X yeni özellikleri...
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Türkiye'nin tamamen elektrikli ilk arabası olan Togg'un ilk modeli, C-segment, elektrikli SUV modeli T10X'e yeni birçok özellik getirildi. '1.4 Yazılım Güncellemesi' ile kullanıcı deneyimi iyileştirildi ve sürüşü kolaylaştıran özellikler eklendi. İşte, Togg T10X yeni özellikleri...
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YENİ RENK TEMALARI
T10X ekranlarında sunulan arka plan rengini değiştirme özelliğiyle, profilinize özel renginizi seçebilir, ekranlarınızı kişiselleştirebilirsiniz
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AKILLI CİHAZ PROFİL KİŞİSELLEŞTİRİLMESİ
T10X'inizde 4 farklı kullanıcı profili oluşturabilirsiniz. Bu sayede cihaza hangi profil ile giriş yapılırsa, o profile ait kişiselleştirilmiş tercihler ekrana yüklenir. Böylelikle T10X'iniz her kullanıcı profili için ana ekranda kullanılan uygulama düzeni, ayna ayarı, koltuk pozisyonu, favori radyo frekansları gibi kişiselleştirmeleri hatırlar
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YENİ ARAYÜZ VE TAM EKRAN UYGULAMA GÖSTERİMİ
T10X'in yeni arayüzü ile tüm uygulamaları tam ekran görüntüleyebilir, sınıfının en büyüğü olan uçtan uca bilgi eğlence ekranını deneyimleyebilirsiniz.
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YÜZ TANIMA ILE OTURUM AÇMA
Artık T10X'te Tru.ID profilinize giriş yapmak için şifre girmenize gerek yok. Yüz tanıma özelliğiyle cihazınız sizi tanır ve her giriş yaptığınızda profil ayarlarınız otomatik olarak yüklenir
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ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ DAİRESEL KUMANDA
Kısayol menüsü, yeni fonksiyonlarla genişletildi. Artık sürüş esnasında ihtiyacınız olabilecek altı farklı özelliğe, dairesel kumandayı kullanarak kolayca ulaşabilirsiniz
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AKILLI CİHAZ İKLİMLENDİRME PLANLAYICI
T10X iklimlendirme planlayıcısıyla tanışın. Siz cihazınıza binmeden önce, yaptığınız gün ve saat bazlı planlamaya paralel olarak, cihaz içindeki iklimlendirme koşulları otomatik olarak uygulanır
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TRUMORE AKILLI CİHAZIM
Şimdi akıllı cihazınızla ilgili temel bilgiler elinizin altında. Trumore uygulamasındaki "Akıllı Cihazım" sekmesiyle T10X'in menzil ve batarya durumu, ortam sıcaklık seviyesi, cihaz lokasyonu, lastik basınçları ve toplam kilometre gibi güncel tüm bilgilerine anında erişebilirsiniz
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T10X ZEMİN GÖRÜNTÜLEME TEKNOLOJİSİ
Sürüş ve park etme güvenliğini bir üst seviyeye çıkaran saydamlaşma özelliğiyle T10X'iniz artık üzerinde bulunduğu zemini de algılayabilir.
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