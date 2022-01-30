ALTIN FİYATLARI 30 Ocak Pazar günü yani bugün en çok merak edilip araştırılan ekonomik veriler arasında ilk sıralarda yer alıyor. Hemen belirtelim ki çeyrek ve gram altın fiyatları bugün piyasalar kapalı olduğu için Cuma gün ki kapanış değerleri üzerinden işlem görüyor. İşte son dakika çeyrek ve gram altın fiyatları alış - satış tablosu...