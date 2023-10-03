Altın alacaklar dikkat! 3 Ekim Salı güncel altın fiyatları
Altın fiyatlarında sürpriz hareketlilik... Sabah saatlerinden itibaren altın fiyatlarında ibre aşağı yönlü seyrediyor. Altın fiyatlarında son durum piyasa ve ekonomi takipçilerinin gündeminde yer alıyor. İşte 3 Ekim Salı gram ve çeyrek altın fiyatları ile altın fiyatları canlı takip ekranı...
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Altın fiyatlarında güncel gelişmeler piyasa yatırımcıları ve ekonomi takipçilerinin gündeminde yer alıyor. Sabah saatlerinden itibaren altın kırmızı ve aşağı yönlü seyrediyor. Peki, 3 Ekim Salı gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte 3 Ekim Salı çeyrek altın, gram altın, tam altın, ata altın, 22 ayar bilezik fiyatlarında son durum...
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GRAM ALTIN FİYATI
1.609,75
1.610,03
- 3
ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.824,20
1.824,45
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- 4
ÇEYREK ALTIN FİYATI
2.575,60
2.632,39
- 5
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
10.302,41
10.497,36
- 6
YARIM ALTIN FİYATI
5.135,11
5.264,78
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- 7
ZİYNET ALTIN FİYATI
10.302,41
10.497,36
- 8
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.501,00
1.604,18