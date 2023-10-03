Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        BIST 100 8.486,96 %1,82
        DOLAR 27,5003 %0,10
        EURO 28,8164 %-0,02
        ALTIN 1.610,77 %-0,15
        FAİZ 24,06 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 18,61 %0,16
        BITCOIN 27.632,00 %-0,75
        GBP/TRY 33,2217 %-0,09
        EUR/USD 1,0467 %-0,10
        BRENT 90,00 %-0,78
        ÇEYREK ALTIN 2.633,61 %-0,15
        Haberler Ekonomi Altın Altın fiyatları DÜŞÜYOR: Son dakika: 3 Ekim çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? - Canlı kur - Altın Haberleri

        Altın alacaklar dikkat! 3 Ekim Salı güncel altın fiyatları

        Altın fiyatlarında sürpriz hareketlilik... Sabah saatlerinden itibaren altın fiyatlarında ibre aşağı yönlü seyrediyor. Altın fiyatlarında son durum piyasa ve ekonomi takipçilerinin gündeminde yer alıyor. İşte 3 Ekim Salı gram ve çeyrek altın fiyatları ile altın fiyatları canlı takip ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.10.2023 - 08:16 Güncelleme: 03.10.2023 - 08:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Kuvvetli sağanak yağmur bekleniyor
        Kuvvetli sağanak yağmur bekleniyor
        Trump hakim karşısına çıktı: "Bu cadı avını izlemek istedim"
        Trump hakim karşısına çıktı: "Bu cadı avını izlemek istedim"
        İstanbul'da yaşandı! 13 yaşında kız çocuğu... Takside taciz!
        İstanbul'da yaşandı! 13 yaşında kız çocuğu... Takside taciz!
        MİT ve Emniyet'ten 18 ilde 'Uyuyan Hücre' operasyonu
        MİT ve Emniyet'ten 18 ilde 'Uyuyan Hücre' operasyonu
        "Öldürülmek istemiyorum!" Ayşen'in çığlığı!
        "Öldürülmek istemiyorum!" Ayşen'in çığlığı!
        Bilim insanlarına göre uzaylıları bulmak 'an meselesi'
        Bilim insanlarına göre uzaylıları bulmak 'an meselesi'
        UEFA'dan çılgın proje! 3 lig, 54 takım
        UEFA'dan çılgın proje! 3 lig, 54 takım
        İzmir'de eski sevgili dehşeti! 1 ölü, 1 ağır yaralı
        İzmir'de eski sevgili dehşeti! 1 ölü, 1 ağır yaralı
        "Oyuncular hazır, biz hazırız!"
        "Oyuncular hazır, biz hazırız!"
        Şehit veterinere gözyaşlarıyla veda
        Şehit veterinere gözyaşlarıyla veda
        Kasım Süleymani krizi! Maça çıkmadılar
        Kasım Süleymani krizi! Maça çıkmadılar
        Düğündeki yangın faciasının ilk anları ortaya çıktı!
        Düğündeki yangın faciasının ilk anları ortaya çıktı!
        FB'li futbolcuyu kahreden cinayet!
        FB'li futbolcuyu kahreden cinayet!
        Taksim'de iki gence çivili sopayla saldırı!
        Taksim'de iki gence çivili sopayla saldırı!
        Damattan çocuğa şiddet! Fırlatıp yere attı
        Damattan çocuğa şiddet! Fırlatıp yere attı
        En yüksek açılışı
        En yüksek açılışı
        Togg vites büyüttü
        Togg vites büyüttü
        Yükselen faiz yatırım durdurdu
        Yükselen faiz yatırım durdurdu
        Angelina Jolie ile başrolde
        Angelina Jolie ile başrolde
        Yerlikaya: Onlara dünyayı dar ediyoruz
        Yerlikaya: Onlara dünyayı dar ediyoruz
        Habertürk Anasayfa