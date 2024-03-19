ALTIN FİYATLARINDA DÜŞÜŞ!

Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 243 liradan yaparken; 19 Mart Salı günü öğle saatlerinde 2 bin 241 liraya düştü. Bir önceki kapanışı 3 bin 668 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 3 bin 665 TL'den işlem görüyor.

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