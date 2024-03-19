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        Haberler Ekonomi Altın Altın fiyatları düşüşe geçti! 20 Mart 2024 canlı altın fiyatları ile çeyrek altın ve gram altın ne kadar, kaç TL? - Altın Haberleri

        Altın fiyatları düşüşe geçti! 20 Mart canlı altın fiyatları

        Altın fiyatlarında ibre aşağı yönlü seyrediyor. Ons ve döviz kurundaki değişimlerden etkilenen altın fiyatları düşüşe geçti. Geçtiğimiz haftayı kayda değer bir düşüşle kapatan gram altın fiyatı bugün 2 bin 241 liradan alıcı buluyor. Yatırım ve birikim yapmak isteyenler için Kapalıçarşı'dan canlı altın fiyatlarını haberimizde bir araya getirdik. İşte, 20 Mart 2024 anlık gram altın ve çeyrek altın alış-satış fiyatları...

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        Habertürk
        Giriş: 20.03.2024 - 00:17 Güncelleme: 20.03.2024 - 00:17
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        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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