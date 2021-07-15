ALTIN FİYATLARI 15 Temmuz Perşembe gününe aşağı yönlü seyirle başladı. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? Merak edenler için güncel fiyat tablosunu haberimizde derledik. İşte 15 Temmuz gram ve çeyrek altın fiyatları alış - satış tablosu...