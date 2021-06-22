ALTIN FİYATLARI 22 Haziran Salı yani haftanın ikinci iş gününe aşağı yönlü seyirle başladı. Fiyatlarda yaşanan yukarı yönlü seyirle birlikte başta yatırımcılar olmak üzere ekonomi gündemini takip edenler "Çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?" sorusunun cevabını araştırıyor. İşte güncel gram ve çeyre altın fiyatları 22 Haziran alış ve satış tablosu...