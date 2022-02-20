20 ŞUBAT ALTIN FİYATLARI CANLI

Altın fiyatları ekonomi gündemini takip edenler ve altın alacaklar tarafından merakla araştırılıyor. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? İşte güncel gram ve çeyrek altın fiyatları...

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