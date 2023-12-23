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        Haberler Ekonomi Altın ALTIN FİYATLARI CANLI| Son dakika çeyrek ve gram altın fiyatları 23 Aralık - CANLI TABLO - Altın Haberleri

        Altın hafta sonu zirvede! Son dakika çeyrek ve gram altın fiyatları 23 Aralık

        Altın fiyatları 23 Aralık Cumartesi yani bugün güne yükselişle başladı. Hafta içerisinde 1900 lira sınırını aşan gram altın fiyatları geçtiğimiz Perşembe günü açıklanan faiz kararı sonrasında yukarı yönlü seyrini sürdürüyor. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte güncel altın fiyatları 23 Aralık alış - satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.12.2023 - 08:47 Güncelleme: 23.12.2023 - 08:47
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        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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