Altın hafta sonu zirvede! Son dakika çeyrek ve gram altın fiyatları 23 Aralık
Altın fiyatları 23 Aralık Cumartesi yani bugün güne yükselişle başladı. Hafta içerisinde 1900 lira sınırını aşan gram altın fiyatları geçtiğimiz Perşembe günü açıklanan faiz kararı sonrasında yukarı yönlü seyrini sürdürüyor. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte güncel altın fiyatları 23 Aralık alış - satış tablosu...
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ALTIN FİYATLARI 23 ARALIK CUMA... Altın fiyatları 23 Aralık Cumartesi yani bugün yukarı yönlü seyrini sürdürüyor. Faiz kararı sonrasında 1900 lira üzerindeki seyrini sürdüren gram altın fiyatları 1920 liranın üzerini gördü. Gün içerisinde altın alım satımı yapacaklar, "Bugün altın fiyatları ne kadar?" sorusunun cevabını araştırıyor. İşte güncel çeyrek ve gram altın fiyatları 23 Aralık alış - satış tablosu...
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23 ARALIK GRAM ALTIN NE KADAR?
1.922,14
1.922,33
- 3
ALTIN/ONS FİYATI
2.048,15
2.048,46
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- 4
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
3.075,42
3.143,00
- 5
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
12.301,70
12.533,57
- 6
YARIM ALTIN NE KADAR?
6.131,63
6.286,01
-
- 7
ZİYNET ALTIN FİYATI
12.301,70
12.533,57
- 8
ATA ALTIN FİYATI
13.064,19
13.395,39
- 9
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.049,86
1.425,20
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- 10
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.801,53
1.907,98