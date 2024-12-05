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        Haberler Bilgi Ekonomi ALTIN FİYATLARI CANLI ALIŞ VE SATIŞ RAKAMLARI: 5 Aralık 2024 Perşembe bugün gram altın, tam, çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

        Altın fiyatları canlı alış ve satış rakamları: 5 Aralık 2024 Perşembe bugün gram, tam, çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

        Altın fiyatları son dakika gelişmeleri ile takip ediliyor. Aralık ayının ilk gününe göre gram altın -2,57 TL düşerek yüzde -0,09 değer kaybetmişti. Haftanın dördüncü günü itibarı ile altın fiyatları tekrardan düşüşe geçti. Yatırımcılar için "Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL oldu?" sorusuna yanıtını haberimizde bir araya getirdik. İşte, 5 Aralık 2024 gram, tam, ata, yarım, cumhuriyet, çeyrek altın fiyatları ile canlı altın fiyatları son durum

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.12.2024 - 07:20 Güncelleme: 05.12.2024 - 19:28
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