Altın fiyatları, piyasalardaki durgunluk endişesi ve Fed etkisiyle birlikte dalgalı seyir izlemeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta dolar yurt içi ve uluslarası piyasalarda 20 yılın zirvesini görürken, ABD enflasyonu ise Haziran ayında rekor tazeleyerek 41 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Dünyada yaşanan gelişmeler piyasalar üzerinde belirleyici olurken yatırımcıların gündeminde "Bugün gram altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?" sorusu yer alıyor. İşte, 15 Temmuz 2022 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram altın ve çeyrek altın fiyatları...

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