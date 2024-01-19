Altında yükseliş devam ediyor! İşte 19 Ocak Cuma altın fiyatları
Altın alacaklar, "Bugün altın fiyatları ne kadar?" diye araştırıyor. Altın fiyatları bu sabah güne yükselişle başlamıştı. Öğleden sonra yükselme devam etti ve gram altın yeniden 1.970 TL'ye çıktı. İşte, 19 Ocak 2024 Cuma canlı altın tablosu ile altın fiyatları...
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ALTIN FİYATLARI 19 OCAK... Altın fiyatlarında hareketlilik devam ediyor. Gram altın dün kapanışı 1.948 TL'den yapmıştı; an itibarıyla gram altın 1.970 TL'ye, çeyrek altın ise 3.152 TL'ye yükseldi. İşte, canlı ve anlık tablo ile 19 Ocak Cuma 2024 altın fiyatları...
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GRAM ALTIN FİYATI
1.970,09
1.970,43
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ALTIN/ONS FİYATI
2.024,39
2.024,76
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ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
3.152,15
3.221,64
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CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
12.608,60
12.847,17
- 6
YARIM ALTIN NE KADAR?
6.284,60
6.443,29
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ZİYNET ALTIN FİYATI
12.608,88
12.847,25
- 8
ATA ALTIN FİYATI
13.593,33
13.931,58
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14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.092,12
1.471,03
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- 10
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.870,19
1.974,96