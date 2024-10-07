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        Haberler Bilgi Ekonomi Altın fiyatları 7 Ekim 2024 Cuma: Altın fiyatlarında düşüş! Bugün gram altın, çeyrek altın, tam, yarım altın ne kadar?

        Altın fiyatlarında düşüş! 7 Ekim 2024 altın fiyatları ile gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

        Yıl sonuna doğru yaklaşırken altın fiyatlarında iniş çıkış devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde 3 bin TL sınırını zorlayan gram altın geri çekilerek düşüşe geçti. Aynı şekilde çeyrek de aşağı yönlü ivmesini sürdürüyor. Peki, tüm bu gelişmeler doğrultusunda bugün altın fiyatları ne durumda? İşte, 7 Ekim 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile gram ve çeyrek altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.10.2024 - 07:17 Güncelleme: 07.10.2024 - 10:16
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