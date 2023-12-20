Altay deplasmanda Adanaspor'u devirdi!

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Trendyol 1.Lig'de Altay deplasmanda Adanaspor'u 1-0 mağlup etti.

Yeni Adana Stadı'nın zemin bakım çalışması nedeniyle Ümraniye Şehir Stadı'nda oynanan karşılaşmada konuk Altay, 5. dakikada VAR incelemesi sonrası penaltı kazandı. İzmir temsilcisi, Portekizli golcüsü Marco Paixao'nun 6. dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti.

27. dakikada Altay'dan Efe Sarıkaya, 29. dakikada ise Adanaspor'dan Abdoulaye Dabo, çift sarı karttan kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

İkinci yarıda iki ekip de yakaladıkları pozisyonlardan skor üretemedi ve Altay, sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla 13 maçlık galibiyet ve 8 maçlık puan hasretini dindiren İzmir ekibi, puanını 5'e çıkardı. 3 puanı silinen Altay, bu galibiyete rağmen ligde son sırada kaldı.

Adanaspor ise 16 puanda kaldı ve play-off hattına tyaklaşma şansını kullanamadı.