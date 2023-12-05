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Trendyol 1. lig ekiplerinden Altay, teknik direktör Serkan Afacan ve ekibinin göreve gelmesiyle birlikte yardımcı antrenör Özkan Kılıç ile karşılıklı anlaşarak yollar ayrıldı.

Sinan Kaloğlu, Tuna Üzümcü ve Djilali Bahloul'un yardımcılığını da yapan 41 yaşındaki çalıştırıcı, Serkan Afacan ve ekibinin Altay’ın başına geçmesiyle siyah-beyazlı kulüple vedalaştı.

Yaklaşık 1.5 sezondur İzmir temsilcisinin teknik ekibinde yer alan ve bu sezon Bodrum FK, Giresunspor ve Ümraniyespor maçlarında teknik direktör olarak sahaya çıkan Özkan Kılıç, bu maçlarda 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti. Kılıç’ın bundan sonraki kariyerine teknik direktör olarak devam etmek istediği öğrenildi.