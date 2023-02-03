Adanasporlu Burak Çoban'ın 90+8. dakikada Altay kalesine gönderdiği topa itiraz üzerine VAR'a gidildi. VAR incelemesinde, pozisyonun başlangıcında ofsaytta olduğu gerekçesiyle gol geçersiz sayıldı.

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