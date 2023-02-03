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Altay-Adanaspor: 0-1 (MAÇ SONUCU)

Adanaspor, Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasının konuk olduğu Altay'ı 90+4'te Sacko'nun penaltı golüyle 1-0 mağlup etti.

Giriş: 03.02.2023 - 23:26 | Güncelleme: ABONE OL
Altay-Adanaspor: 0-1 (MAÇ SONUCU)
AA

Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasının açılış maçında Adanaspor, deplasmanda Altay'ı 1-0 mağlup etti.

Adanaspor'da penaltı atışını kullanan Hadi Sacko 90+4. dakikada topu filelerle buluşturdu.

Adanasporlu Burak Çoban'ın 90+8. dakikada Altay kalesine gönderdiği topa itiraz üzerine VAR'a gidildi. VAR incelemesinde, pozisyonun başlangıcında ofsaytta olduğu gerekçesiyle gol geçersiz sayıldı.

Stat: Alsancak Mustafa Denizli Stadı

Hakemler: Erdem Mertoğlu, Şenol Bektaş, Salih Burak Demirel

Altay: Ozan Evrim Özenç, İbrahim Öztürk, Björkander, Efe Mertoğlu, Salih Sarıkaya, Tolga Ünlü, Ceyhun Gülselam, Eren Erdoğan, Naderi (Dk. 88 Özgür Özkaya), Paixao, Yusuf Tekin (Dk. 61 Mehmet Gündüz)

Adanaspor: Ahmed Said Kıvanç, Alpay Çelebi (Dk. 78 Evren Korkmaz), Emre Kaplan, Hüseyin Öztürk, Ferhat Katipoğlu, Abdurrahman Canlı, Benasser (Dk. 23 Enes Sağlık, Dk. 83 Pedro Nuno Fernandes), Hakkı Türker, Burak Çoban, Iseka (Dk.75 Hadi Sacko), Jallow (Dk. 46 Ahmethan Köse)

Gol: Dk. 90+4 Hadi Sacko (Penaltıdan) (Adanaspor)

Sarı kartlar: Dk. 30 Efe Mertoğlu, Dk. 90+2 Ozan Evrim Özenç (Altay), Dk. 90+2 Evren Korkmaz (Adanaspor)

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