1980'de Altay'da oyuncu olarak Türkiye Kupası'nı kazanan Denizli, 1991'de Galatasaray ve 2009'da da Beşiktaş'ta teknik direktör olarak Türkiye Kupası'na uzandı. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta şampiyonluk sevinci yaşayan tecrübeli teknik adam Galatasaray'la 2 kez Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı elde etti.