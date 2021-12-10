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Alsancak Mustafa Denizli Stadı, Altay-Hatayspor maçıyla açıldı!

Alsancak Mustafa Denizli Stadı, Altay-Hatayspor maçıyla açıldı! Altay, Alsancak Stadı'na da böylece kavuştu! "Büyük Mustafa" adının verildiği stada teknik direktör olarak döndü

10.12.2021 - 20:48 | Güncelleme: FUTBOL

  • Türk futbolunun ve İzmir'in önemli statlarından, Süper Lig tarihinin ilk golünün atıldığı Alsancak Stadı, yeniden yapıldıktan sonra ligde Altay-Atakaş Hatayspor müsabakasıyla yaklaşık 7,5 yıl sonra tekrar hizmete girdi!

  • Süper Lig'de 2014-2015 sezonu başında kapatıldıktan sonra 2015 yılında yıkılan ve tekrar yapılan stadın açılışı, 26 Kasım Cuma günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirildi.

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    Türk futbolunun önemli isimlerinden Mustafa Denizli'nin ismi verilen stat, 27 Mayıs 2014'te TFF 2. Lig play-off yarı final rövanşında Göztepe ile Hatayspor arasında oynanan maçtan sonra kapattığı kapılarını, yarın Spor Toto Süper Lig'deki Altay-Atakaş Hatayspor maçıyla tekrar açıldı.

  • İLK GOLÜ PINARES ATTI

    Yeniden açılan Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nın yeni halindeki ilk golü ise Altay'dan geldi. 21. dakikada Altaylı Pinares şık bir gole imza attı.

     

  • SÜPER LİG'DE İLK GOLÜN ATILDIĞI STAT

    Milli Lig adıyla 1959'da başlayan Süper Lig'de İzmirspor ile Beykoz arasındaki maça ev sahipliği yapılan Alsancak Stadı'nda ligin ilk golü, İzmirsporlu Özcan Altuğ tarafından 21 Şubat 1959'da atıldı.

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