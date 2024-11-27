Alperen yine triple-double yaptı, Houston kazandı! - Basketbol Haberleri

Alperen yine triple-double yaptı, Houston kazandı! - Basketbol Haberleri

Houston Rockets, deplasmanda konuk olduğu Minnesota Timberwolves‘u uzatmada 111-117 ile mağlup etti.

Temsilcimiz Alperen Şengün 22 sayı 10 ribaund 11 asist 3 top çalma ve 3 blok ile bu sezonki üçüncü triple double’ını yaptı.

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Rockets‘ta Fred VanVleet 27 sayı 8 ribaund 11 asist, Dillon Brooks 22 sayı, Amen Thompson 15 sayı 8 ribaund 4 top çalma 3 blok ile oynadı. Ev sahibi Minnesota’da ise Anthony Edwards 29 sayı 10 ribaund, Julius Randle 21 sayı 6 ribaund, Naz Reid 19 sayı 7 ribaund, Rob Dillingham 12 sayı 7 asist ile mücadele etti. Bu sonuçla birlikte Rockets 19. maçında 13. defa kazanırken Timberwolves ise 17. maçında 9. kez kaybetti.