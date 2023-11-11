Alperen Şengün 24 sayı attı Houston Rockets seriye bağladı!

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NBA'de normal sezon 9 maç ile devam etti. Batı Konferansı ekiplerinden San Antonio Spurs, sahasında Minnesota Timberwolves’a 117-110 mağlup olarak 9 maçta sezonun 6. yenilgisini aldı. Minnesota’da 29 sayı, 12 ribaund ve 2 asistle double-double yapan Karl-Anthony Towns, takımını galibiyete taşıdı. Konuk ekipte Anthony Edwards 28 sayı, 7 ribaund ve 5 asist ve Rudy Gobert ise 11 sayı, 10 ribaund ve 1 asistlik katkı verdi. Spurs’ta ise Devin Vassell ve Victor Wembanyama’nın 29’ar sayısı galibiyet için yeterli olmadı. Ev sahibi takımda 16 dakika parkede kalan milli basketbolcu Cedi Osman, 2 sayı ve 2 asistle katkı verdi.

ALPEREN ŞENGÜN'ÜN 24 SAYISI HOUSTON'A ÜST ÜSTE 5. GALİBİYETİ GETİRDİ

Batı Konferansı ekiplerinin mücadelesinde Houston Rockets, konuk ettiği New Orleans Pelicans’ı 104-101 mağlup ederek, üst üste 5. maçını kazandı. New Orleans’da, Brandon Ingram 31 sayı, 6 ribaund, 5 asistle mağlubiyeti önleyemedi. Houston’da ise Jalen Green 25 sayı, 1 ribaund, 1 asist ve Fred VanVleet ise 20 sayı, 8 asist, 3 ribaund ile galibiyetin mimarı oldular. Karşılaşmada Houston formasıyla 33 dakika süre alan milli basketbolcu Alperen Şengün de 24 sayı, 8 ribaund ve 3 asistlik performans sergiledi.

NBA’de gecenin toplu sonuçları şu şekilde: Detroit Pistons: 106 - Philadelphia 76ers: 114 Washington Wizards: 117 - Charlotte Hornets: 124 Boston Celtics: 121 - Brooklyn Nets: 107 Houston Rockets: 104 - New Orleans Pelicans: 101 Memphis Grizzlies: 121 - Utah Jazz: 127 San Antonio Spurs: 110 - Minnesota Timberwolves: 117 Dallas Mavericks: 144 - Los Angeles Clippers: 126 Phoenix Suns: 119 - Los Angeles Lakers: 122 Sacramento Kings: 105 - Oklahoma City Thunder: 98