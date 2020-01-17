Bu hafta Çarşamba günü Show TV’de ilk kez seyircisi ile buluşan ‘Zemheri’nin dokunaklı ve bir o kadar da hüzünlü aşk hikayesi izleyenleri derinden etkilerken dizi, ikinci bölümünde yer alan çarpıcı sahneleri ile de çok konuşulacak. Yeni bölümde Ayaz’ın Firuze’ye yetişmek için otobüsün peşinde koştuğu sahnede Alperen Duymaz, yağmur altında kaldı.

Kamera arkası ekibin hummalı bir şekilde çalışarak yağmur yağdırdığı sette genç oyuncu, soğuk havada çektiği bu zorlu sahneyi eğlenerek tamamladı.



Türk dizi tarihinin fenomen yapımlarına imza atan Hilal Saral’ın yönetmen koltuğunda oturduğu, senaryosunu ise birçok başarılı projeye imza atan Sema Ergenekon’un yazdığı dizide Ayça Ayşin Turan ile Alperen Duymaz’ın karakterleri arasındaki dokunaklı aşk izleyiciyi ekran başına kilitliyor.

Caner Cindoruk, Hazal Filiz Küçükköse, Emir Çubukçu, Nihal Koldaş, Müfit Kayacan, İlkin Tüfekçi, Şebnem Dönmez ve Zerrin Tekindor gibi usta ve genç isimleri bir araya getiren ‘Zemheri’de Turan ve Duymaz, aileleri için kendi hayatlarını feda ederek sevgisizlikten değil çaresizlikten birbirlerine veda eden Firuze ve Ayaz’a can veriyor.

Show TV’nin Ay Yapım imzalı dizisi ‘Zemheri’, ikinci bölümüyle 22 Ocak Çarşamba akşamı 20.00’de seyircisi ile buluşacak!