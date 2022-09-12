Fırsat Kart'a Türkçe yol

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Almanya nitelikli işçi açığını kapatabilmek için göç yasasında değişikliğe gidiyor. Alman hükümeti bireylerin iş bulmasını kolaylaştıracak fırsat kart hazırlıyor. Hali hazırda iş arayanlar için Almanya'nın bir vize seçeneği mevcut. Fırsat kartı ise Almanya'da iş bulmak isteyenler için; onaylanmış bir iş teklifi olmasa da Almanya'ya gelmelerine izin verecek çok daha kolay ve hızlı bir sistem olacak.

ALMANYA YABANCI İŞÇİLERİ ÇEKMEK İSTİYOR

Ülkenin çalışma bakanı Hubertus Heil ve İçişleri Bakanlığı Bakanı Nancy Faeser, geçtiğimiz günlerde iş gazetesi Handelsblatt için yazdıkları makalede "Akıllı insanları çekmek istiyorsak, onlara basit süreçlerden daha fazlasını sunmalıyız. Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Avustralya gibi ülkelerle vasıflı iş gücü arayışında rekabet ediyoruz" diye yazdılar.

Almanya İstihdam Araştırmaları Enstitüsü veya IFO, ülkenin 1.74 milyon açık pozisyonu olduğunu bildirdi. Münih merkezli kuruluş, Temmuz ayında işçi sıkıntısının, anket yaptığı 4 bin şirketin yaklaşık yüzde 50'sini etkilediğini ve çoğu, bunun sonucunda üretimi azalttıklarını ve bunun da enflasyonu artırdığını söyledi.

IFO, en çok hizmet sektörünün zarar gördüğünü söyledi. Ayrıca, eğitimli mühendis, bilgi teknolojisi uzmanları ve mekanikçi sıkıntısının yanı sıra depolama sektörü, imalat ve perakende sektörlerinde vasıflı işçi sıkıntısı olduğunu söyledi. IFO yaptığı bir ankette Almanya’daki imalat şirketlerinin Nisan ayında yüzde 38 oranında yaşadığı kalifiye işçi sıkıntısı, Temmuz ayında yüzde 43’e yükseldiğini tespit etti.

Fırsat kartı puanlama sistemine tabi tutulacak ve AB vatandaşı olmayanların göç edip edemeyeceğine dair belirli kriterleri olacak. 4 önemli kriterin 3'ünü karşılayabilen kişi, değerlendirmeye alınacak. Bu kriterler şöyle sıralanıyor:

Üniversite diploması veya mesleki yeterlilik En az üç yıllık mesleki deneyim Almanca yeterliliği ya da önceden Almanya'da yaşamış olmak 35 yaşının altında olmak

İşgücündeki talebe göre, verilen kart sayısı Alman hükümeti tarafından yıldan yıla sınırlandırılacak. Kriterleri karşılayanlar iş aramak için Almanya'ya daha kolay gelebilecek. Buradaki önemli faktör, Almanya'da iş arayıp, bulabilmek. Eğer iş bulamazsa kart sahibi bir süre sonra Almanya'dan ayrılmak zorunda.

Bazı yönleriyle ABD'deki Yeşil Kart'a benzetilse de, aralarında önemli bir fark var. ABD'ye doğrudan Yeşil Kart ile girilebiliyor. Kart sahibi orada çalışmak zorunda değil. Fakat, fırsat kartı Almanya'da iş bulmaya hizmet ettiği için iş bulamayanlar Almanya'dan ayrılmak zorunda kalabilir.

SİTEDE TÜRKÇE BİLGİLER DE YER ALIYOR

Hükümet tarafından hazırlanan, ''Make it in Germany'' – Almanya'ya çalışmak veya okumak için gelmek isteyenler için yol göstermeyi hedefleyen bir internet sitesi. Bu hedef grup için Almanca, İngilizce, Fransızca, İspanyolca, Türkçe gibi birçok dilde kısa ve genel bilgi sağlıyor. Çok dilli bu internet sitesi, vize formaliteleri, mesleki nitelikleri tanımlama, iş piyasası, iş başvurusu, iş sözleşmeleri, iş görgü kuralları, iş kurma, ikili eğitim sistemi, eğitim ve araştırma, dil kursları ve entegrasyon hakkında zengin bilgiler sunuyor. Ayrıca, basit ve temel ihtiyaçlardan, bir daire kiralamaya kadar Almanya'daki günlük yaşam hakkındaki ipuçları ve adresleri de burada bulunuyor.

EN ÇOK HANGİ SEKTÖRDE İŞ GÜCÜNE İHTİYAÇ VAR?

Sitede hangi sektörlerde nitelikli iş gücüne ihtiyacın yüksek olduğu listeleniyor. İşte o branşlar:

Hemşire ve bakıcı: Hasta bakımı, yaşlı ve çocuk bakımı

Doktor

Mühendis: endüstriyel bir bölge olarak her sektörden ihtiyaç duyuluyor. Otomasyon teknolojisi, inşaat, mimarlık, otomotiv sanayi - elektrikli ulaşım ve sürücüsüz ulaşım dahil, yenilenebilir enerjiler, çevre koruma ve yapay zeka

BT uzmanları: Yazılım geliştirme, uygulama destek, IT güvenliği, veri bilimi

Bilim insanları: Biyoteknoloji, kimya, enerji ve çevre mühendisliği, eczacılık, fizik

Zanaatkarlar: İnşaat ve gelişim, metal ve elektronik, ahşap ve plastik, endüstriyel temizlik, el yapımı gıda ürünleri, sağlık ve kişisel bakım, grafik tasarım, giyim, tekstil ve deri endüstrisi

Hizmet sektöründe çalışabilecek profesyoneller