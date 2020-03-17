Reuters

Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier, koronavirüs krizinin Mayıs sonuna kadar devam edeceğinin öngördüğünü belirtti.

RTL televizyonuna açıklamada bulunan Altmaier, "Nisan ve Mayıs aylarının tamamının (salgının sonuçlarıyla) başetmekle

geçeceğini düşünüyorum" dedi ve bu süre boyunca "önemli sayıda enfeksiyon" ile karşılaşacaklarını ifade etti. Bakan, "İnsanlara sekiz günde bitecek bir şeymiş gibi varsayımda bulunmamalarını salık veririm" dedi.